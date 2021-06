Spende aus Bad Wilsnack : 15.000 Euro für Wittenberger Hospiz

Die Dr.-Wolfgang-Neubert-Stiftung aus Bad Wilsnack hat 15.000 Euro an das Wittenberger Hospiz gespendet. Seit gut einem halben Jahr ist die Einrichtung in Betrieb - und hat bereits 20 Gäste aufgenommen.

Wittenberge | Die Spende von 15.000 Euro ist schon im letzten Jahr eingegangen – und ist somit bereits in die Kosten für den Hospiz-Neubau am Wittenberger Elsternweg mit eingeflossen. Doch an diesem Donnerstag, nach den Corona-Lockerungen, fand die Übergabe durch die Dr.-Wolfgang-Neubert-Stiftung nun auch ganz offiziell vor Ort statt. Benannt nach dem Gründe...

