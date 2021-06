Sonnensegel für Schule : Ein langer Traum geht in Perleberg in Erfüllung

Mit Hilfe von Integrationsmitteln des Landkreises Prignitz konnte für den Hort der Rolandschule ein Sonnensegel angeschafft werden. Damit ist der Schulhof um eine Attraktion reicher. Hier ist jetzt vieles möglich.

Perleberg | Schon von Weitem ist das neue Sonnensegel auf dem Schulhof der Rolandschule zu sehen. Es ist ein Hingucker, und die Jungen und Mädchen haben es bereits für sich entdeckt. „Gerade an den heißen Tagen, konnten wir uns darunter in den Schatten setzen“, erzählen sie. Ein Traum ging nach vielen Jahren in Erfüllung Bürgermeisterin Annett Jura erzählt,...

