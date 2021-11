Ausstellung in Wittenberge : Museum lädt zum reichlich gedeckten Weihnachtstisch

Ab dem 28. November erwartet die Besucher des Wittenberger Stadtmuseums eine neue Sonderausstellung, die sich mit dem wohl beliebtesten Festtagsessen sinnlich und informativ auseinandersetzt: dem Weihnachtsessen.

Wittenberge | Gänsebraten, Klöße, Rotkohl, Würstchen, Kartoffelsalat, Wein und und und. Noch mehr Köstlichkeiten finden auf den Tischen wohl selten im Jahr mehr Platz als an Weihnachten. Doch die Winterzeit steht auch für kahle Felder, leere Bäume. Wie kann es also sein, dass an Weihnachten die Bäuche so gefüllt werden können, wenn doch nichts wächst und gedeihen k...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.