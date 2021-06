Kriterienkatalog Solar : Schönfelder sind bei jeder Diskussion präsent

Am Donnerstag sollen die Kriterien für Solaranlagen der Stadt Perleberg festgelegt werden. Bewohner des Ortsteils Schönfeld bringen seit Wochen ihre Meinung immer wieder mit ein, konnten einige Abgeordnete überzeugen.

Perleberg | Wenn es in den vergangenen Wochen um die Festlegung der Kriterien für die Gestattung von Solaranlagen in der Stadt Perleberg ging, dann waren auch Bürgerinnen und Bürger des Ortsteiles Schönfeld dabei. Darunter auch Ortsvorsteherin Angela Schulz. Kritik am Vorgehen der Stadt „Was die geplanten Anlagen in Schönfeld angeht, haben die Verantwortlic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.