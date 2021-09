Wittenberge : So könnte der Erinnerungsort Zellwolle vor dem TGZ einmal aussehen

Am Dienstagabend wurde im Bauausschuss über den ersten Entwurf, wie der Erinnerungsort Zellwolle vor dem Wittenberger TGZ in Zukunft aussehen könnte, informiert.

Wittenberge | Wie soll der Erinnerungsort Zellwolle vor dem TGZ in Wittenberge in Zukunft aussehen? Diese Frage wurde, seitdem bekannt gemacht wurde, dass der Teich schwinden soll, bereits seit Monaten diskutiert. Soll der Teich bleiben? Oder soll die Fläche aufgefüllt werden? Was ist mit Bänken? Den Skulpturen, die dort einmal den Platz prägten? Wie soll der Erinn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.