Biomethan-Anlage in Karstädt : Shell-Konzern plant Investition in zweistelliger Millionenhöhe

Auf rund zehn Hektar nahe der A14 soll die Produktionsanlage an der Landesstraße 131 gegenüber dem Klärwerk entstehen. Jährlich sollen dort rund 450.000 Tonnen Biomasse zu CO2-neutralem Bio-LNG verarbeitet werden.

Karstädt | Wie kann man die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens erreichen? Auch die Shell Deutschland GmbH macht sich da so ihre Gedanken, sucht Lösungen. Sie will in Karstädt nahe der A14 an der Landesstraße 131 in Richtung Stavenow gegenüber dem Klärwerk eine Biomethan-Anlage errichten. Vertreter des Großkonzerns stellten das Projekt am Donnerstagabend in der ...

