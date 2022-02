Bundesliga Bohlekegeln : Seedorfer Team will bei Spielen in Berlin Selbstvertrauen tanken

Bohlekegler des SVL Seedorf in Bundesliga-Meisterrunde zu Gast in Berlin bei Union Oberschöneweide und SG NKC/Iduna.

Seedorf | Mit den ersten beiden von vier aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen setzen die Kegler des SV Löcknitzstrand Seedorf von 1919 die Meisterrunde in der 1. Bundesliga Bohle mit den besten acht Teams der Vorrunde fort. Am zweiten von vier Doppelspieltagen geht die Reise für die Prignitzer nach Berlin. Zu Gast beim Medaillenanwärter Am Samstag (13 Uhr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.