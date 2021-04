Schulspeisung Glöwen : Ab August soll es Essen in der Schule geben

Noch in diesem Jahr soll die alte Schülerspeisung der Glöwener Schule umgebaut werden. Nicht nur Hortkinder sollen dann hier essen.

Glöwen | Noch in dieser Woche soll es einen Vor-Ort-Termin mit dem Essensanbieter in Glöwen geben, so Cornelia Päts, die in der Gemeinde Plattenburg für Schule und Kita verantwortlich zeichnet, im Ortsbeirat. In Vorabgesprächen hätte dieser signalisiert, das Vorhaben zu unterstützen. Gegenwärtig rechne man mit Kosten in Höhe von circa 47.000 Euro. Davon entfal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.