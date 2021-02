Schülerverkehr in der Prignitz : Vorerst fahren keine zusätzlichen Schulbusse

Vorerst können in der Corona-Pandemie keine zusätzlichen Schulbusse in der Prignitz eingesetzt werden.

Prignitz | Drei Monate sind vergangen, aber in der Frage zusätzlicher Schulbusse in der Prignitz ist man keinen Schritt weiter. Das wurde Dienstagabend im Schulausschuss deutlich. Es geht um die Frage, ob in der Corona -Pandemie punktuell zusätzliche Busse eingese...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.