Einwohnerversammlung Schönfeld : Ortsvorsteherin Angela Schulz wird im Amt bestätigt

Mit der Einwohnerversammlung im Perleberger Ortsteil Schönfeld endetet der diesjährige Reigen der Besuche von Bürgermeisterin Annett Jura in den Ortsteilen. Angela Schulz hat dabei erneut als Ortsvorsteherin kandidiert.

Schönfeld | Von den 93 Schönfelder wahlberechtigten Einwohnern sind 22 zur Einwohnerversammlung gekommen. Sie bestätigten in einer offenen Wahl ihre langjährige Ortsvorsteherin Angela Schulz einstimmig im Amt. Sie geht damit in ihre dritte Legislaturperiode. Erste Gratulantin war Bürgermeisterin Annett Jura. Zwischendurch an Verzicht auf Kandidatur gedacht ...

