Dorf macht auch Schauspiel : „Canis Lupus“ folgt in Klein Leppin der Märchenoper

Nach der deutschen Erstaufführung der Märchenoper „Rotkäppchen“ wird es bei „Dorf macht Oper“ in diesem Jahr erstmals ein Schauspielprojekt geben. Regisseurin Sabine Wegner will den „Chor der Großmütter“ erarbeiten.

Klein Leppin | Wenn in diesem Jahr für die deutsche Erstaufführung der Märchenoper „Rotkäppchen“ von César Antonowitsch Cui in Klein Leppin der letzte Vorhang fällt, ist noch lange nicht Schluss. Denn dann wird aus „Dorf macht Oper“ stattdessen „Dorf macht Schauspiel“. Am 28. August gibt es hier das Ergebnis eines Workshops unter dem Titel „Canis Lupus“ und dem Unte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.