Schau im Schloss Wolfshagen : Fotos aus der „wilden Heimat Brandenburg“

Im Schloss-Museum Wolfshagen zeigt eine Ausstellung der Fotografin Anke Kneifel seltene und äußerst präzise Tier- und Landschaftsaufnahmen. Die Schau wurde an diesem Sonnabend eröffnet.

Wolfshagen | Ein Wiedehopf ist in der Prignitz nicht allzu leicht anzutreffen, doch im Keller des Schloss-Museums Wolfshagen ist er derzeit ganz aus der Nähe zu besichtigen – zwar nur fotografisch, aber auf gestochen scharfen Aufnahmen, die herausragende Einblicke in die Tier- und Pflanzenwelt in Brandenburg ermöglichen. „Wilde Heimat Brandenburg“ heißt die Fot...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.