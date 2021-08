Wo die Hostien bluteten : Sanierungsende an der Wunderblutkirche Bad Wilsnack in Sicht

In einem Jahr soll die Außensanierung der Wunderblutkirche in Bad Wilsnack beendet sein. Viel Aufwand erfordern dabei die kunstvollen Fenster. Auch eine Restaurierung des Innenraumes rückt in den Blick des Fördervereins.

Bad Wilsnack | Als das Gewitter grollte, fühlten sich die Mitglieder des Fördervereins der Wunderblutkirche in Bad Wilsnack geborgen. Aber nicht glücklich, Regen ist beim Stand der Bauarbeiten nicht besonders willkommen. In der früheren Sakristei ist eines der mittelalterlichen Fenster ausgebaut, das Dach über dem Hohen Chor wird derzeit erneuert. Und ein aktuelles ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.