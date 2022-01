Silvester in der Prignitz : Salomon Herz lädt ein zum Knieperessen auf'm Deich

Für die Gäste der Alten Ölmühle hält das Arrangement zum Jahreswechsel verschiedene Höhepunkte bereit. Traditionell gibt es eine Rundfahrt durch die Region, an deren Ende das Knieperessen stattfindet.

Sandkrug | Jürgen Schmidt ist in diesem Jahr in das Kostüm des deutsch-jüdischen Kaufmanns Salomon Herz geschlüpft. Er hat viel für die Entwicklung Wittenberges getan, so ließ er in der Elbestadt die Ölmühle erbauen. 82 Gäste des Hotels Alte Ölmühle haben sich dem kostümierten Fremdenführer angeschlossen, begeben sich mit ihm auf eine Zeitreise durch die Prignit...

