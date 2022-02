Perlebergs Surnhansen : Saisonende für Prignitzer „Nationalgericht“

In gut einer Woche endet die Knieper-Saison in der Prignitz. In Perleberg findet dann auf dem Wochenmarkt der traditionelle Surn-Hansen-Tag statt.

Perleberg | Am Donnerstag, den 03.März 2022, steht der reguläre Wochenmarkt unter dem thematischen Angebot des Surn Hansen – oder auch Knieper genannt. In der Zeit von 8 bis 15 Uhr bieten die teilnehmenden Warenhändlerinnen und Händler ihr gewohntes Angebot von Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren, Käse, Brot und Eiern. Knieper im Angebot Das Angebot wi...

