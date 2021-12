Weihnachten Perleberg : Sänger für Weihnachtssingen in Perleberg gesucht

In Perleberg bleibt die Hoffnung, dass das traditionelle Quempas-Singen in der St.-Jakobi-Kirche stattfinden kann. Freiwillige Sänger sind zur Probe geladen.

Perleberg | Sänger gesucht: Zur Weihnachtsvorbereitung gehört in Perleberg die Vorbereitung auf den Quempas, so Rilana Gericke vom Evangelischer Kirchenkreis Prignitz. Das traditionelle Singen alter Weihnachtshymnen im Wechselgesang, das am 25. Dezember 6 Uhr in der St.-Jacobi-Kirche im Kalender steht, fällt nun zum zweiten Mal in die Corona-Pandemie. Doch die Ho...

