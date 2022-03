Perleberg : Rolandstadt und Kirchengemeinde rufen zur Friedensandacht auf

Bewohner wollen in der St. Jacobi Kirche für Frieden in der Ukraine eintreten und ein Zeichen setzen.

Perleberg | Am Donnerstag, 3. März, öffnet die St. Jacobi Kirche in Perleberg um 18 Uhr ihre Türen zur Friedensandacht. Die Rolandstadt und ihre Mitstreiter setzen ein Zeichen für die Mitmenschen in der Ukraine, die derzeit durch den von Wladimir Putin geführten Krieg unendliches Leid erfahren müssen. Alle sind herzlich zur Andacht eingeladen, heißt es in der Ein...

