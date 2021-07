Regionale Planungsgemeinschaft : Regionalplan Wind für die Prignitz geht in die nächste Runde

Der Entwurf des Regionalplanes „Windenergienutzung“ für die drei Landkreise Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel geht in die Phase der Beteiligung. Ab 19. Juli sind die Unterlagen in den Landratsämtern einzusehen.

Prignitz | Es gibt nach wie vor keinen genehmigten Regionalplan für die „Windenergienutzung“. Eine überarbeitete Fassung liegt nun vor. Für ihn beginnt am 19. Juli die förmliche Beteiligung, so Ansgar Kuschel, Leiter der Regionalen Planungssstelle in Neuruppin. Der 2019 von der Regionalen Planungsgemeinschaft verabschiedete Plan wurde von der gemeinsamen Land...

