Regionalförderung Prignitzland : Europa überweist 87 Millionen Euro

Der Start erfolgte als Auffanggesellschaft für das Zahnradwerk Pritzwalk. Die Entwicklung des ländlichen Raumes ist der Schwerpunkt. Aus Leader-Fördergelder flossen inzwischen mehr als 87 Millionen Euro in die Prignitz.

Perleberg/Glövzin | Die Idee war ganz einfach: Aus dem Schweinestall mitten im Dorf sollte ein Festspielhaus werden. Der Festland e.V. Klein Leppin mit seinem Format Dorf macht Oper verfolgte dieses Ansinnen jahrelang bis es 2011/2012 Realität wurde, wie die Vorsitzende Jana Schegel den Gästen am Montagabend in Dahses Kuhstall in berichtete. Und das gelang durch die Lead...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.