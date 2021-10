Obsternte in Wittenberge : Fast hätte es beim Einzug auch den Quittenbaum erwischt

Wer in den letzten drei Jahrzehnten auch nur am Rande mit der Awo in Wittenberge in Berührung gekommen ist, der kennt Giesela Littmann. Seit zwei Jahren lässt sie ihr Ehrenamt ruhen und widmet sich dem Garten.

Wittenberge | Mehr Gelb als Grün. So muss man sich den Quittenbaum auf dem Grundstück von Giesela Littmann vorstellen. Mehr als 130 seien es gewesen, überschlägt die ehemalige Awo-Leiterin. In unserer Ausgabe vom 29. September hatten wir die Quitte einer Leserin gezeigt. Und da fühlte sich Giesela Littmann ermuntert, uns ihren 25 Jahre alten Baum voller gelber Früc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.