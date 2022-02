Schlägerei in Wittenberge : Diebe verprügeln Ladendetektive im Supermarkt

Drei Männer haben zwei Ladendetektive in einem Wittenberger Supermarkt verprügelt.

Wittenberge | Was als ein Ladendiebstahl begann, wurde am Ende eine Prügelei mit mehreren Beteiligten. Es begann damit, dass am Freitag gegen 20.55 Uhr in der Bahnstraße in Wittenberge ein 16-Jähriger beim Ladendiebstahl erwischt wurde. Die Ladendetektive eines Verbrauchermarktes bemerkten, wie der Junge eine Flasche Mischbier und eine Packung Wiener einsteckte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.