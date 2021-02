Wegen „Insektenschutzgesetz“ : Prignitzer Landwirte protestieren in Berlin

Die Bauern machten am Mittwoch in der Hauptstadt ihrem Unmut gegen den Gesetzentwurf Luft.

Prignitz | Am Mittwoch hatte das Bundeskabinett das Bundesnaturschutzgesetz, besser bekannt als „Insektenschutzgesetz“ beschlossen. Auf Seiten der Bauern gab es deshalb in den vergangenen Tagen regen Traktor-Protest in Berlin. Dort waren auch Prignitzer Bauern anw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.