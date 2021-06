Pritzwalker in Namibia : Tony Arjen Daugals plant nächstes Fußballprojekt

Der Pritzwalker Tony Arjen Daugals hat mit seinem Projekt "Dein Ball für Namibia" schon einiges bewegt. Jetzt möchte der Manager des SFC Swakopmund eine Jugendliga für den Fußballnachwuchs aufbauen.

Prignitz | Rund 4600 Hilfspakete wurden für die jungen Kicker und zum Teil auch für deren Familien in der schweren Corona-Zeit in Namibia im vergangenen Jahr gepackt, Container im Freizeitbereich, aus denen Essen und Getränke gereicht werden, organisiert, Sachspenden an mehr als 30 Fußballakademien im Land oder auch der Anbau von Körben in der Halle der Vereinsa...

