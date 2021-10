DM-Halbmarathon Hamburg : Prignitzer verbessert bei Comeback Altersklassenrekord deutlich

Auch Jörg Schulze startete für die LG Prignitz bei den Deutschen Meisterschaften im Halbmarathon. Beim Comeback nach einer Verletzung im Sommer verbesserte er den Prignitzer Altersklassenrekord um rund sieben Minuten.

Prignitz | Bei aller Freude über die tolle Leistung von Yvonne Loock bei den Deutschen Meisterschaften im Halbmarathon wollen wir nicht unterschlagen, dass ein weiterer Prignitzer Läufer beim Wettkampf in Hamburg gut unterwegs war: Jörg Schulze, der auch für die LG Prignitz an den Start ging. Schulze lief die 21,1 Kilometer in der Zeit von 1:27:51 Stunden. Da...

