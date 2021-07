Prignitzer helfen Flutopfern : „Es sieht aus wie nach einem Krieg“

Kameraden aus den Feuerwehren Rühstädt und Abbendorf helfen den Menschen nach der Flutkatastrophe. Fünf Männer sind kurzfristig nach Rheinland-Pfalz in die Region Ahrweiler gefahren.

Rühstädt | Wir erreichen Ulf Oestreicher am Telefon. Der Abbendorfer ist gerade erst mit vier weiteren Feuerwehrmännern in der vom Hochwasser verwüsteten Region Ahrweiler in Rheinland-Pfalz angekommen. Er kann nicht in Worte fassen, was er sieht. Bittet um Geduld, um einen Rückruf in einer knappen Stunde. Zeit, um das Gesehene zu begreifen, sich zu orientieren, ...

