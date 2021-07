Prignitzer Fluthelfer zurück : Prignitzer befreien Kita vom Schlamm

Die Prignitzer Fluthelfer unter Führung des Abbendorfer Landwirts Ulf Oestreicher sind zurück. Die Bilder der Zerstörung im Katastrophengebiet werden sie nicht mehr vergessen. Auch die Dankbarkeit der Menschen nicht.

Abbendorf | Ulf Oestreicher hat beim Oderhochwasser 1997 geholfen. Er kämpfte in der Prignitz 2002, 2006 und 2013 gegen die Elbeflut. Aber die jüngsten Eindrücke lassen das bisher Gesehene verblassen. „So eine Zerstörung habe ich noch nicht gesehen. So etwas hat Deutschland seit dem Kriegende nicht mehr gesehen“, sagt er. Was die Unwetter vor rund zehn Tagen im S...

