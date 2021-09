Abwasser besser reinigen : Prignitzer Zweckverband investiert in Kläranlage Bad Wilsnack

In Bad Wilsnack wird das größte Teichklärbecken der Region erneuert. Die Anlage ist in die Jahre gekommen und wird fit gemacht für steigende Anforderungen und mehr Effizienz.

Bad Wilsnack | Das Klärwerk in Bad Wilsnack erinnert eher an eine Teichlandschaft als an eine Entsorgungsanlage. Am letzten Kleingewässer vor dem Zaun tummeln sich sogar Enten und Gänse. Baumreihen und ein kleiner Wald bilden eine natürliche Abgrenzung und einen Übergang in die umgebende Landschaft. Nur der leichte Klärschlammgeruch, ein großer Sauerstoffta...

