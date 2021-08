Tourismus in der Prignitz : Hier wird das Schnitzel digital bestellt

Mit innovativen Ideen und digitalen Angeboten will der Prignitzer Tourismus nach Corona zurück in die Erfolgsspur finden. Die schlimmsten Befürchtungen haben sich in der Pandemie nicht bewahrheitet.

Prignitz | Zumindest die schlimmsten Befürchtungen für den Tourismus in der Corona-Krise haben sich nicht bestätigt. Es gab nur wenige Geschäftsaufgaben, stattdessen aber Investitionen und Neugründungen wie das vegane Hotel auf der Burg in Lenzen. Allerdings sind die Buchungen verhalten und das schon vor der Pandemie herrschende Fachkräfteproblem hat sich noch v...

