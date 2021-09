Prignitzer Streuobstwiesen : Ida Reddemann kam für das Obst nach Rühstädt

Ida Reddemann kennt sie alle, die Äpfel, Birnen und Pflaumen, die auf der hauseigenen Streuobstwiese des Rühstädter Besucherzentrums wachsen. In ihrem Praktikum will sie ihr Wissen an die Prignitzer weitergeben.

Rühstädt | Urig wirkt die Streuobstwiese auf den Besucher. Ein kleines Paradies, in dem süße Früchte an den Bäumen wachsen. Die Details der insgesamt 20 alten Sorten, die hier gedeihen, kennt Ida Reddemann. Sie ist die neue Commerzbank-Umweltpraktikantin und wird die nächsten drei Monate in Rühstädt verbringen. Zentrale Aufgabe der Biologie- und Germanistikst...

