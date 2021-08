Junior-Elbebadetag Wittenberge : Prignitzer Schüler trotzen Regen beim Drachenboot und Schwimmen

Schulklassen aus Perleberg, Pritzwalk und Wittenberge erobern den Nedwighafen in Wittenberge. Beim Junior-Elbebadetag am Freitag kann sie auch Regen nicht abhalten. Sie geben alles beim Schwimm-Cup und Drachenbootrennen.

Wittenberge | In Sachen Anfeuerung kann den Mädchen und Jungen der Jahn-Grundschule Wittenberge am Freitag keiner Paroli bieten. Mit „Ja-, Ja-, Jahnschule“ feuern Schulkameraden ihre Drachenboot-Besatzungen der „Wasserdrachen“ und „Big Macs“ an. Sie stehen im Finale der Altersklasse 10 bis 13, hier gingen fünf Boote an den Start. Allerdings müssen sie sich den „...

