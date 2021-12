Kultur Prignitz : Prignitzer Posaunenchöre treten am 3. Advent in Pritzwalk auf

Das traditionelle Adventskonzert der Prignitzer Posaunenchöre soll stattfinden, dieses Mal in der St. Nikolaikirche in Pritzwalk. Für die Besucher gilt 2G.

Pritzwalk | Die Prignitzer Posaunenchöre treten am Vorabend des 3. Advent, Samstag 11. Dezember, um 17 Uhr in der St. Nikolaikirche Pritzwalk auf. Es ist zugleich ein Jubiläum, ist es doch die 45. Advents-und Weihnachtsmusik, zu der die Musiker einladen. Nur im vergangenen Jahr hatten sie die Veranstaltung absagen müssen. Jedes Mal in einer anderen Prignitzer Sta...

