Prignitzer Karrieretag : Tag der Offenen Tür am OSZ diesmal online

Aufgrund des Lockdowns findet der Tag der offenen Tür am Oberstufenzentrum in Wittenberge als Videokonferenz statt.

Wittenberge | Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation wird es in diesem Jahr nicht möglich sein, den Prignitzer Karrieretag mit dem Tag der offenen Tür am Wittenberger Oberstufenzentrum in gewohnter Form zu kombinieren. Das teilt die Schule auf ihrer Homepage mit. ...

