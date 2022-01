Protest einer Rechten Partei : Hass und Gewalt verstecken sich hinter der Corona-Demo

Der Corona-Protest der rechtsextremem Partei "Der III. Weg" in Wittenberge bleibt nicht unbeantwortet. Protest gegen Corona-Maßnahmen sei legitim, aber nicht unter dem Deckmantel von Rechtsextremisten, so die Botschaft.

Wittenberge | Es war die zweite Demo der rechtsextremen Partei "Der III. Weg" in Wittenberge am Mittwoch und sie soll nicht unbeantwortet bleiben. Hinter dem vermeintlichen Corona-Protest verstecken sich demokratiefeindliche Äußerungen und Forderungen nach einem Systemwechsel. Versammlungsleiter ist der Prignitzer Mario Schulz, der seit gut zwei Jahrzehnten in der ...

