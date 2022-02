Nur noch eine Impfstelle : Nur Perleberg bietet noch mobiles Impfen an

Stetig sinkende Nachfrage führt zur Schließung der Impfstellen in Wittenberge und Pritzwalk. Stattdessen eröffnet der Landkreis ein neues Angebot in Perleberg. Buchungen über Portal und Hotline möglich.

Prignitz | Wie angekündigt schließen der Landkreis und der DRK-Kreisverband die Impfstellen in Wittenberge und Pritzwalk. Grund ist die sinkende Nachfrage. Als Alternative wird in der kommenden Woche eine Impfstelle in Perleberg eröffnet, informiert Pressesprecher Frank Stubenrauch. Die neue Impfstelle befindet sich in der Perleberger Bergstraße, gegenü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.