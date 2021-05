Prignitz : Gute Nachrichten zur Corona-Situation im Landkreis

Keine Neuinfektion am Freitag, sinkende Inzidenz und gute Zahlen aus dem Impfzentrum Perleberg. Die Corona-Situation in der Prignitz entspannt sich.

Prignitz | Nur 14 neue Corona-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen. Am Freitag gab es gar keinen neuen Fall. Mit dieser guten Nachricht eröffnete Amtsärztin Dagmar Schönhardt an diesem Freitag die wöchentliche Corona-Pressekonferenz des Landkreises. Es wird nach mehr als sechs Monaten die vorerst letzte reguläre Pressekonferenz sein. Ein deutliches Signal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.