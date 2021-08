Leader-Förderung Prignitz : Für die Prignitz sind 1,8 Millionen Euro im Topf

1,8 Millionen Euro sind im Topf. Sie können in die Prignitz fließen. Voraussetzung sind gute Projektideen. Das Es handelt sich um Leader-Fördermittel.

Prignitz | Die Neugestaltung des Spielplatzes an der Kita Dallmin, die Erneuerung der Friedhofsmauer plus Errichtung eines Rastplatzes in Stavenow sowie die Gestaltung eines Dorfgemeinschafts- und Spielplatzes in Premslin - für diese drei Projekte hat die Gemeinde Karstädt in diesem Jahr Fördermittel aus dem Leader-Programm erhalten. Eigentlich war dieses Ende 2...

