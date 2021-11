Afrikanische Schweinpest : Ein Elektrozaun soll die Prignitz vor Wildschweinen schützen

Der Landkreis Prignitz ist akut von der Afrikanischen Schweinepest bedroht. Grund ist ein Ausbruch der Seuche im benachbarten Mecklenburg-Vorpommern.

Prignitz | Die Gefahr der Afrikanischen Schweinepest (ASP) war nie zuvor so hoch wie in diesen Stunden. Der Landkreis Prignitz will sich mit mehreren Maßnahmen vor einem Ausbruch schützen. Unterdessen ist die Lage im mecklenburgischen Seuchengebiet unübersichtlich, sagt Amtstierärztin Sabine Kramer. Gab es bis Donnerstagabend nur einen bestätigten Fund, hat sich...

