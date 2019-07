Prignitz : CDU-Chef auf Tour

Ingo Senftleben kommt am Donnerstag in die Prignitz

von Hanno Taufenbauch

11. Juli 2019, 05:00 Uhr

Der Brandenburger CDU-Vorsitzende und Spitzenkandidat zur Landtagswahl, Ingo Senftleben, kommt heute in die Prignitz. Begleitet wird er vom Direktkandidaten Gordon Hoffmann. Interessierte Bürger können ihn auf seiner Wahlkampftour begleiten. Erste Station wird das Storchendorf Rühstädt sein. Um 10.30 Uhr beginnt eine Naturwanderung mit Ranger Jürgen Herper. Am Nachmittag findet eine Stadtführung in Wittenberge mit Jürgen Schmidt statt. Start ist 14 Uhr am Kulturhaus. Ab 15.30 Uhr werden die Politiker zu einer Kaffeetafel auf der Ölmühle einladen. Gordon Hoffmann und sein Bruder Marian Hoffmann machen Musik, es besteht die Möglichkeit mit Senftleben ins Gespräch zu kommen.