Polizeieinsatz Meyenburg : Lkw-Fahrer verliert die Kontrolle und kippt um

Am Dienstagabend verlor ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kippte um.

Meyenburg | Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer aus Mecklenburg-Vorpommern befuhr am Dienstag gegen 21 Uhr die Landesstraße 14 aus Freyenstein in Richtung Meyenburg, so die Polizeidirektion Nord in einer Mitteilung. Offenbar verlor der Fahrer aufgrund von Blitzeis auf der Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug mit Sat...

