Polizeieinsatz : Erneute Wohnungsdurchsuchungen in der Prignitz

Am Dienstag wurden in Wittenberge, Perleberg und Wittstock Wohnungen durchsucht. Unter anderem wurden Drogen und gefälschte Impfausweise sichergestellt.

Wittenberge/Perleberg/Wittstock | Am Dienstagnachmittag, zwischen 13 und 16 Uhr wurden erneut Wohnungen in Wittenberge durchsucht. Weitere Durchsuchungen gab es auch in Perleberg und Wittstock, wie die Polizeidirektion Nord mitteilt. In einem Ermittlungsverfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln setzten Beamte der Kriminalpolizei gemeinsam mit Beamten der Direktion Besondere...

