Polizei macht Zufallsfund : Zufällig Waffen in Einfamilienhaus gefunden

Die Kriminalpolizei ermittelte eigentlich in einem anderen Fall, machte jedoch in einem Haus, in dem eingebrochen wurde, einen Zufallsfund und stellte Waffen und Betäubungsmittel sicher.

Pritzwalk | Einem Paketzusteller fiel am 23. März gegen 14.30 Uhr ein beschädigtes Fenster an einem Einfamilienhaus in einem Pritzwalker Ortsteil auf, woraufhin er die Polizei rief. Das teilte am Freitag die Polizeidirektion Nord mit. Die Eigentümer – eine 19-jährige Frau und ein 55-jähriger Mann – waren im Tatzeitraum ( zwischen 7.30 Uhr und 14.30 Uhr) nicht zu ...

