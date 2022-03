Wittenberge : Polizei erwischt betrunkenen Autofahrer

Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 0,66 Promille.

Wittenberge | Bei einer Verkehrskontrolle erwischte die Polizei am Dienstag, dem 8. März, gegen 6.40 Uhr in der Tivolistraße in Wittenberge einen Autofahrer, bei dem die Beamten Alkoholgeruch feststellten. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,66 Promille. Einen weiteren Test verweigerte der 30-Jährige. Eine Blutprobe wurde angeordnet und im Kreiskrank...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.