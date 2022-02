Auf dem Holzweg : Pfarrer Kautz aus Meyenburg macht Praktikum mit Holzrückepferden

Gottesmann spricht in seiner Predigt von den Erlebnissen, die er vorher bei einem Praktikum selbst erfährt.

Meyenburg | Pfarrer Helmut Kautz aus Meyenburg will es wissen. Am Sonnabend, den 5. März begibt er sich mit dem Holzrücker und seinen Pferden in den Wald. Hier will er die schwere Arbeit des Holzrückens bei einem weiteren Alltagspraktikum selbst erleben. Predigt über Erfahrungen bei der Waldarbeit Es soll die umweltfreundlichste Art sein, Holz aus dem Wald ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.