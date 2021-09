Perlebergs Wehr im Einsatz : Rauch in Perleberg: Essen angebrannt

Einen Einsatz gab es am Sonntagnachmittag für die Feuerwehr Perleberg.

Perleberg | Zu einem Einsatz rückte die Feuerwehr Perleberg am Sonntagnachmittag aus. Ein Rauchmelder in einer Wohnung in der Dobberziner Straße hatte Feueralarm ausgelöst. "Brand Gebäude groß" lautete das Stichwort. "Die Lage war zunächst unklar", sagt Einsatzleiter David Roß. Zur Sicherheit waren alle Ortsfeuerwehren der Stadt Perleberg angerückt. "Aus einem...

