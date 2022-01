Lange Handball-Pause beendet : Blau-Weiß Perleberg und HC Pritzwalk gehen wieder auf Punktejagd

Von den Prignitzer Handballteams sind nur die Landesligisten Blau-Weiß Perleberg und HC Pritzwalk im Einsatz. Perleberg reist Samstag (16 Uhr) zur SG Uckermark, der HC Pritzwalk empfängt den 1. SV Eberswalde II (18 Uhr).

