Perleberger Einkaufsgutscheine : Bisher knapp 80 Rabatt-Gutscheine verkauft

Seit einer Woche gibt's in der Rolandstadt die Rabattgutscheine zu kaufen. Bisher sind sie in 38 Unternehmen einlösbar.

Perleberg | Eine Perlebergerin, die ihren Namen nicht verraten wollte, war die erste Kundin, die am vergangenen Donnerstag die ersten Gutscheine erwarb. Punkt 9 Uhr ist sie in die Sparkassengeschäftstelle am Großen Markt in der Rolandstadt gekommen, um sich ihre Rabattgutscheine zu sichern. Doch sie verließ nicht nur mit ihren Gutscheinen die Geschäftsstelle, son...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.