Ukraine-Hilfe : Perleberger Apotheker spenden Medikamente

Medikamente, Schafsäcke, Babynahrung oder Desinfektionsmittel. Die Liste der Spenden ist lang. Perleberger wollen damit den Menschen in der Ukraine helfen.

Perleberg | Decken, Schlafsäcke, Babyartikel. Thomas Domres zeigt auf eine ganze Reihe von Kartons. Die Friedenskundgebung auf dem Großen Markt in Perleberg ist längst beendet, die letzte Spende für die Ukraine in der AnsprechBar abgegeben, aber Domres und seine Helfer sind noch am Sortieren. Die Spenden werden an die Lobetaler Stiftung übergeben. Sie organisiert...

