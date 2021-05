Groß Buchholz : Ja zum Umbau des Dorfgemeinschaftshauses

Gebangt haben die Groß Buchholzer bis zum Schluss. Doch am Donnerstagabend gab es ein einstimmiges Votum in der SVV.

Perleberg | Zahlreiche Groß Buchholzer, darunter zahlreiche Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr, sind am Donnerstagabend zur Sondersitzung der Perleberger Stadtverordneten gekommen. Am Ende konnten sie jubeln. Die Stadtverordneten stimmten einstimmig den 177.000 Euro Mehrkosten zu. Diese sind erforderlich, da der Feuerwehrteil am Dorfgem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.