Perleberg : Quitzower Straße für vier Tage voll gesperrt

Die Verkehrseinschränkungen Mitte Februar sind durch Bauarbeiten bedingt. Wann und wo genau lesen Sie hier.

Perleberg | Wegen Tiefbauarbeiten wird die Quitzower Straße in Perleberg Mitte Februar zwischen der Friedrichstraße und Norderstedter Straße voll gesperrt. Mehr aus Perleberg: Krankenhaus Perleberg veranstaltet Impfaktion Kein großer Hochzeits-Andrang in der Prignitz am Schnapszahldatum Die Sperrung beginnt dabei am Montag, den 14. Februar. Bis ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.