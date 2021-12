Kulturkombinat Perleberg : Eine Musikalische Inszenierung der Bremer Stadtmusikanten

Es gibt doch noch die einen oder anderen kulturellen Angebote in der Vorweihnachtszeit. Dank des Kulturkombinates Perleberg gastierte am Sonnabend das Musiktheater Pampelmuse mit den „Bremer Stadtmusikanten".

Perleberg | Knapp 30 Zuschauer finden am Sonnabendnachmittag den Weg in die Aula des Gottfried-Arnold-Gymnasiums, um sich dort das musikalische Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“ anzusehen. Das Kulturkombinat hatte das Musiktheater Pampelmuse in die Rolandstadt geholt. Und die Truppe um Regisseur Thomas Knabe ist aus Potsdam gekommen, um den Perlebergern ihre M...

